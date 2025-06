Parma Cuesta è la scommessa

Il Parma punta forte su Carlos Cuesta García, giovane talento spagnolo di 29 anni con un background ricco di esperienze internazionali. Dopo aver lavorato con Mikel Arteta all’Arsenal e alla Juventus Under 17, la sua candidatura promette una rivoluzione tattica e una nuova energia per i ducali. Con una scommessa da 232 euro, i tifosi sperano che questa scelta possa portare il club verso nuovi traguardi e rinascite.

Si chiama Carlos Cuesta García il possibile nuovo allenatore del Parma. Spagnolo di Palma di Maiorca, ha 29 anni ma dal 2020 è al seguito di Mikel Arteta all'Arsenal come vice. Prima era stato alla Juventus Under 17, sempre ricoprendo il ruolo di vice allenatore e, fino al luglio del 2018 ha.

