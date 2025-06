Parità di genere nel lavoro | firmato il protocollo d’intesa Accordo di rete

Brindisi si distingue ancora una volta come esempio di impegno e progresso. Con la firma del "Protocollo d'intesa - Accordo di rete per la parità di genere", la città adriatica rafforza la sua lotta contro ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro. Questo importante passo rappresenta un nuovo capitolo nella promozione di pari opportunità, creando un modello da seguire a livello nazionale e internazionale. Un traguardo che apre le porte a un futuro più equo e inclusivo per tutti.

BRINDISI - La città adriatica fa un importante passo avanti nella lotta alle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro. È stato firmato ieri mattina, lunedì 16 giugno, nel salone di rappresentanza della Provincia, il "Protocollo d'intesa - Accordo di rete per la parità di genere". 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Parità di genere nel lavoro: firmato il protocollo d’intesa “Accordo di rete”

In questa notizia si parla di: genere - parità - lavoro - firmato

Un evento per la salute e la parità di genere a Milano - Milano ospita il Festival del Ciclo Mestruale, un evento dedicato alla salute e alla parità di genere.

Firmato il protocollo d’intesa tra Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS NASCE PROGETTO RISPETTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE È stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS, per la realizzazione di inizi Vai su Facebook

Parità di genere nel lavoro: firmato il protocollo d’intesa “Accordo di rete”; INL: firmato protocollo d’intesa con Consigliera di Parità per il contrasto alle discriminazioni di genere; INL e Consigliera Nazionale di Parità: firmato il protocollo d’intesa 2025 per il contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro.