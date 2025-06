Parco regionale delle dune costiere | Ostuni stasera concerto per la lotta alla desertificazione Giornata mondiale

Questa sera, il Parco Regionale delle Dune Costiere di Ostuni si trasforma in un palcoscenico di riflessione e musica per celebrare la Giornata Mondiale contro la Desertificazione. Un evento speciale che unisce sensibilizzazione e intrattenimento, invitando tutti a riflettere sulle sfide ambientali del nostro tempo. Dalle 18, l'uliveto dell’Istituto “Pantelli-Monnet” accoglierà un percorso coinvolgente: un confronto, musica e azioni per un futuro più verde. Non mancate!

Di seguito il comunicato: Una serata di riflessione e di musica. Così il parco naturale regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo celebra la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccitĂ . Appuntamento martedì 17 giugno nell’uliveto dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Pantelli-Monnet” di Ostuni. Tre i momenti in cui si snoderĂ la serata. Alle 18 un confronto sugli effetti dei cambiamenti climatici e la necessitĂ di adottare misure efficaci per mitigare le cause e pianificare azioni di adattamento. Dopo l’introduzione del dirigente scolastico Natale Palmisano e dell’assessore regionale all’ambiente Serena Triggiani, previsti gli interventi del presidente della Regione Emiliano, dell’assessore regionale alla Cultura Viviana Matrangola, del sindaco di Ostuni Angelo Pomes, del presidente dell’ente parco Dune Costiere Annarita Angelini e del direttore generale dell’Acquedotto Pugliese Francesca Portincasa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Parco regionale delle dune costiere: Ostuni, stasera concerto per la lotta alla desertificazione Giornata mondiale

