papa leone xiv si trasferisce a castel gandolfo per riposo estivo

Papa Leone XIV inaugura la sua tradizionale pausa estiva alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, un momento di serenità e riflessione in un contesto di rara bellezza. Dal 6 al 20 luglio, il Papa si dedicherà al riposo e alla preghiera, condividendo con fedeli e visitatori momenti di spiritualità. L'appuntamento più atteso è la messa nella parrocchia di San Tommaso da Villanova e la recita dell'Angelus in piazza, che riempie di speranza e devozione i cuori di tutti.

Nel pomeriggio di domenica 6 luglio, Papa Leone XIV si trasferirà per un periodo di riposo nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo. Farà ritorno in Vaticano il 20 luglio. Lo riferisce la Prefettura della Casa Pontificia. Domenica 13 luglio, alle ore 10.00 nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo, il Papa celebrerà la messa. Alle ore 12.00 reciterà la preghiera dell' Angelus in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Apostolico. Domenica 20 luglio, alle ore 9.30 Papa Leone celebrerà la messa nella Cattedrale di Albano. Alle ore 12.00 reciterà l'Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.