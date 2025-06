Papa Leone XIV ritorno a Castelgandolfo per il riposo estivo

Il Papa Leone XIV fa ritorno a Castel Gandolfo per un meritato riposo estivo, riaffermando un legame storico tra il pontefice e le Ville Pontificie. Dopo la visita di Prevost a fine maggio, questa decisione sottolinea il desiderio di mantenere vivo il rapporto con il territorio e la comunità locale. Un passo che rinnova l'importanza della presenza del Papa in uno dei luoghi più simbolici della storia pontificia, rafforzando il senso di continuità e tradizione.

Il Papa torna a Castel Gandolfo. Come comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, Leone XIV si recherà nelle Ville Pontificie per un periodo di riposo dal 6 al 20 luglio. Una decisione che era nell’aria dopo che Prevost, a fine maggio, si era recato proprio nel paese alle porte di Roma. Il Papa, con questa scelta, rinnova un legame che Francesco aveva interrotto, ovvero quella della presenza del Pontefice in quella che è storicamente la residenza estiva dei Papi. L’ultimo Papa a soggiornare a Castel Gandolfo è stato Benedetto XVI, che peraltro ci rimase per poco più di due mesi dopo la sua storica rinuncia del febbraio del 2013, prima di tornare in Vaticano all’ex monastero Mater Ecclesiae. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, ritorno a Castelgandolfo per il riposo estivo

