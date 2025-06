Papa Leone XIV riceve i vescovi italiani | la strada del Vangelo per costruire pace

Papa Leone XIV, nel suo primo importante incontro con i vescovi italiani, ha sottolineato con fermezza che la strada del Vangelo è il cammino imprescindibile per costruire pace e unità nel nostro Paese. Un messaggio di speranza e di impegno che risuona forte in un’epoca complessa. L’udienza, conclusasi da poco, ha rafforzato l’importanza di seguire i valori evangelici come guida concreta per un’Italia più giusta e pacifica.

La strada del Vangelo per costruire pace: questa una delle consegne del Papa al suo primo incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale Italia. L’udienza si è da poco conclusa. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV riceve i vescovi italiani: la strada del Vangelo per costruire pace

