Papa Leone XIV incontra Al Pacino

Un incontro esclusivo ha scosso il mondo: papa Leone XIV ha avuto il privilegio di incontrare al Pacino in un tête-à-tête privato. La scena, condivisa dal produttore Andrea Iervolino su Instagram, ha lasciato tutti senza parole, culminando in un dono speciale: un modellino di Maserati in omaggio al film ‘Maserati: The Brothers’. Un momento di grande significato che unisce spiritualità e cinema, aprendo nuove prospettive di dialogo tra arte e fede.

Papa Leone XIV lunedì mattina ha incontrato in forma privata l’attore Al Pacino. Lo ha reso noto, con una storia sul suo profilo Instagram, il produttore cinematografico Andrea Iervolino, che ha pubblicato alcune immagini dell’incontro. “Grazie per la Sua benedizione”, ha scritto l’imprenditore 37enne che ha donato al Pontefice, insieme ad Al Pacino, il modellino di una Maserati in onore del film ‘Maserati: The Brothers’. Il film ‘Maserati: The Brothers’. ‘Maserati: The Brothers’ è un biopic, diretto dal premio Oscar Bobby Moresco e prodotto da Andrea Iervolino, che racconta la storia della famosa casa automobilistica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV incontra Al Pacino

In questa notizia si parla di: papa - leone - pacino - incontra

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

#AlPacinoDaPapaLeone - Al Pacino in Vaticano: la prima star di Hollywood a incontrare Papa Leone. Un momento storico tra celebrità e spiritualità. Vai su X

Al Pacino ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone diventando così la prima star di Hollywood ad essere ricevuta dal primo pontefice statunitense. "Siamo onorati di annunciare che stamattina Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata u Vai su Facebook

Al Pacino incontra Papa Leone: è la prima star di Hollywood ricevuta in udienza; VIDEO Al Pacino incontra Papa Leone XIV in Vaticano; Al Pacino è il primo attore a far visita a Papa Leone XIV, perché gli ha regalato un modellino di Maserati.

Al Pacino incontra Papa Leone XIV: in Vaticano l’udienza riservata - Al Pacino ha incontato, in occasione di un’udienza riservata, Papa Leone XIV. Segnala dire.it

Al Pacino incontra Leone XIV: è la prima udienza tra un Papa americano e una star del cinema - Dopo Martin Scorsese, che ebbe un rapporto strettissimo con Papa Francesco, ora un'altra star di Hollywood è stata accolta in Vaticano. Da msn.com