Papa Leone XIV andrà in vacanza a Castel Gandolfo dal 6 al 20 luglio

Papa Leone XIV si prende una pausa estiva a Castel Gandolfo, soggiornando dal 6 al 20 luglio e nuovamente dal 15 al 17 agosto. Durante questi periodi, presiederà gli Angelus e due messe, lasciando invariata la sua presenza spirituale senza risiedere nel palazzo apostolico, che rimane aperto come museo. Un'occasione unica per ritrovare il Papa in un contesto più intimo e suggestivo, lontano dai solenni rituali ufficiali.

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

