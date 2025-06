Papa Leone va in vacanza! Non ha scelto a caso | perché proprio questo posto cosa c’è dietro

Papa Leone XIV ritorna a Castel Gandolfo, riaccendendo una tradizione preziosa dopo dodici anni di assenza. La scelta di questa meta non è casuale: un luogo ricco di storia e bellezza, simbolo di serenità e rinnovata spiritualità . Dal 6 al 20 luglio, il Pontefice si immergerà nell’atmosfera unica delle Ville Pontificie, un gesto che riporta alla luce un passato caro ai suoi predecessori e rinnova il legame tra Papa e territorio.

Finalmente una tradizione viene ripristinata. Dopo dodici anni di pontificato in cui Papa Francesco ha scelto di non usufruire della residenza estiva di Castel Gandolfo, preferendo rimanere in Vaticano e persino convertendo parte delle Ville Pontificie in museo, il Pontefice Leone XIV riporterà in vita l'usanza dei predecessori. Dal 6 al 20 luglio, Leone XIV si trasferirà per un periodo di riposo nelle incantevoli Ville Pontificie di Castel Gandolfo. L'annuncio, proveniente direttamente dal Vaticano, segna un momento significativo, riaffermando il legame tra il soglio pontificio e la storica cittadina laziale.

