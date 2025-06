Papa | La dignità umana è a rischio

In un mondo attraversato da innovazioni come intelligenza artificiale, biotecnologie e social media, la dignità umana si trova a un crocevia cruciale. Questi cambiamenti rivoluzionano la nostra percezione e il nostro modo di vivere, mettendo a dura prova i valori fondamentali che ci rendono umani. È fondamentale ricordare che la persona non è un semplice sistema di funzioni, ma una creatura fatta di relazioni e umanità.

"Ci sono le sfide che interpellano il rispetto per la dignità della persona umana. L'intelligenza artificiale, le biotecnologie, l'economia dei dati e i social media stanno trasformando profondamente la nostra percezione e la nostra esperienza della vita. In questo scenario, la dignità dell'umano rischia di venire appiattita o dimenticata, sostituita da funzioni, automatismi.Ma la persona non è un sistema di algoritmi: è creatura,relazione e mistero". Così il Papa nell'incontro con la Cei.

