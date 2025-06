Papa | a Ferragosto Messa e Angelus a Castel Gandolfo

Il 15 e 17 agosto, il cuore spirituale di Castel Gandolfo accoglierà le solenni celebrazioni del Papa, con la Messa e l’Angelus in un’atmosfera di fede e comunità. Un’occasione unica per vivere da vicino i momenti più sacri dell’estate pontificia, immersi nella suggestiva cornice della città del Vaticano. Non perdere l’opportunità di partecipare a queste visite speciali del Santo Padre, che rendono ancora più magico il Ferragosto.

Città del Vaticano (Vaticano), 17 giu. (LaPresse) – Venerdì 15 agosto alle 10 Papa Leone XIV “celebrerà la Santa Messa nella Parrocchia Pontificia di Castel Gandolfo”. Lo rende noto la Prefettura della Casa Pontificia. “Alle 12 seguirà l’Angelus in Piazza della Libertà – si legge ancora in una nota -. Domenica 17 agosto alle 12 l’Angelus sarà in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Nel pomeriggio il Santo Padre farà rientro in Vaticano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: a Ferragosto Messa e Angelus a Castel Gandolfo

