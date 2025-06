Paolo Genovese dopo Follemente tra l' avvio di diversi remake della commedia e un nuovo progetto

Paolo Genovese, maestro della commedia italiana, vive uno dei suoi anni più entusiasmanti. Dopo il successo di Follemente, che ha superato Perfetti Sconosciuti al botteghino e ha conquistato premi prestigiosi, il regista si prepara a nuove sfide: remake e un progetto innovativo. Con una presenza costante su Disney+ e una tourné mondiale in corso, il suo 2023 promette di essere indimenticabile. Non solo: a fine anno dovrebbero...

Per Paolo Genovese e il suo Follemente è un anno speciale. Con la nuova commedia ha sbancato il botteghino superando Perfetti sconosciuti (per incasso), ha ricevuto due Nastri d’Argento ( Premio Hamilton - Behind the Camera e Miglior commedia), è stabilmente in top 3 su Disney+ e sta girando il mondo per la promozione (dopo Francia e Polonia tocca a Shanghai, Hong Kong, New York, Macao, Rio De Janeiro ecc.). Non solo: a fine anno dovrebbero iniziare le riprese dei primi remake, mentre a fine ottobre, il regista re del box office, partirà con le riprese del suo nuovo film, ancora top secret. Hai ricevuto il Premio Hamilton - Behind The Camera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it