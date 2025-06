Paola Paggi dal volley al coaching | Non è peccato chiedere aiuto se si è in difficoltà

Paola Paggi, ex campionessa di volley, ha fatto il grande salto dal campo al coaching con passione e determinazione. Durante la Vip Padel Cup, organizzata da Vpe20, ha condiviso la sua esperienza, sottolineando che diventare leader richiede impegno e crescita continua. Non bisogna mai aver paura di chiedere aiuto quando si è in difficoltà : è questa la chiave per trasformare sfide in opportunità .

