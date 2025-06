Paola Concia fuori dal coro | Perché i Pro Pal col Gay Pride? Allora doveva esserci pure la bandiera ucraina

Paola Concia, figura di spicco e pioniera delle battaglie per i diritti LGBT+, si distingue ancora una volta per la sua posizione netta e senza compromessi. Fuori dal coro rispetto alla manifestazione di sabato al Roma Pride, dove si è parlato di Gaza e Palestina, la sua opinione sulla presenza della bandiera ucraina e palestinese solleva un acceso dibattito. La sua voce invita a riflettere su come i simboli siano interpretati e usati nel mondo arcobaleno, per capire dove finisca il autentico sostegno e dove inizi il brand.

«La bandiera della Palestina al corteo Lgbt mi sembra un brand» dice senza mezzi termini Paola Concia, ex parlamentare Pd e pioniera delle battaglie omosessuali, intervistata da Ginevra Leganza del Foglio. Paola Concia spacca il mondo arcobaleno. Una posizione fuori dal coro rispetto a ciò che si è visto sabato al Roma Pride, con il palco dedicato a Gaza e alla Palestina. E quello che dice Concia non fa razionalmente una piega. “Io quella bandiera la capisco, per carità – premette l’ex deputata del Partito democratico – Il movimento è sempre stato pacifista. Solo mi domando: perchĂ© la madrina del Pride, Rose Villain, non ha impugnato anche la bandiera ucraina? PerchĂ© non una sola parola, in quel corteo, è stata spesa contro Hamas? PerchĂ© si sventolano vessilli e non si dice delle condizioni di vita in cui versano gli omosessuali palestinesi?». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Paola Concia fuori dal coro: “PerchĂ© i Pro Pal col Gay Pride? Allora doveva esserci pure la bandiera ucraina”

