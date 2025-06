Pantelleria ergastolo a Onofrio Bronzolino per l’omicidio della compagna Anna?Elisa?Fontana

La tragica vicenda di Pantelleria si è conclusa con una sentenza severa: l’ergastolo per Onofrio “Ninni” Bronzolino, condannato per l’atroce omicidio della sua compagna Anna Elisa Fontana. La Corte d’assise di Trapani ha pronunciato il verdetto, confermando la gravità delle accuse e la ferma volontà di giustizia. Un episodio che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla violenza di genere. Per approfondimenti e aggiornamenti, abbonati a DailyItalianNews.

Il verdetto della Corte d'assise di Trapani. La Corte d'assise di Trapani ha inflitto l'ergastolo a Onofrio "Ninni" Bronzolino, 54 anni, ritenuto responsabile dell'atroce uccisione della compagna Anna?Elisa?Fontana, 50 anni. L'uomo era detenuto dal 22 settembre?2023 con l'accusa di averle versato benzina addosso e di averle dato fuoco. La vittima, ricoverata d'urgenza a Palermo con ustioni di secondo e terzo grado sul 90?% del corpo, è spirata dopo tre giorni di agonia. Una gelosia diventata ossessione. Secondo l'accusa, la scintilla scatenante sarebbe stato un semplice saluto rivolto da Fontana al marito di un'amica.

