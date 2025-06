Panico in Italia furgone piomba su passanti | la situazione

Tensione e paura si diffondono tra i cittadini italiani dopo un grave incidente: un furgone ha travolto passanti e auto in una zona molto frequentata, lasciando tre persone in gravi condizioni. Il momento di caos ha scosso l’intera comunità , suscitando interrogativi sulla sicurezza urbana e le misure preventive. La scena, drammatica e sconvolgente, si è conclusa con il veicolo che si è schiantato contro un muro, attirando l’attenzione di tutti. La situazione resta critica e sotto stretta osservazione.

Panico in Italia, furgone piomba su passanti: diversi feriti – Paura e caos questa mattina in Italia: un furgone ha seminato il terrore travolgendo un’auto e un passante. L’incidente si è verificato martedì 17 giugno 2025, in una zona della nota cittĂ ad alta densitĂ di traffico, lasciando tre persone gravemente ferite. Il veicolo ha terminato la sua corsa contro un muro, attirando l’attenzione di numerosi curiosi e residenti spaventati dal boato e dall’arrivo immediato dei soccorsi. Panico in Italia, furgone piomba su passanti: diversi feriti. Il dramma si è svolto a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, precisamente in via Francesco Girardi, una strada ripida che collega il Corso Vittorio Emanuele con via Toledo. 🔗 Leggi su Tvzap.it