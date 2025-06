Panico in aereo passeggero ubriaco tenta di rubare la pistola e picchia gli agenti | arrestato

Un episodio di pura follia ha scosso il volo Ryanair da Londra a Orio al Serio: un passeggero ubriaco, armato di bottiglia, ha tentato di rubare la pistola e aggredito gli agenti di frontiera. La scena, che ha richiesto un intervento estenuante e tempestivo, si è conclusa con l’arresto di F.D.S.I., 24enne brasiliano residente a Vigasio. Un richiamo alla nostra sicurezza e alla necessità di controlli più rigorosi in volo.

Orio al Serio. Strafatto di alcol, si è imbarcato sul volo Ryanair che da Londra l’ha riportato all’aeroporto di Orio al Serio. Per calmare F.D.S.I, 24enne incensurato di origini brasiliane residente a Vigasio (Verona) il personale a bordo non è bastato. Ci è voluto il prolungato ed estenuante intervento degli agenti della Polizia di Frontiera, allertati dall’equipaggio intorno alle 2,30. Bottiglia alla mano, treccine e abbigliamento da rapper, il giovane è andato in escandescenze insultando e minacciando di morte le forze dell’ordine. Invitato a darsi una regolata, ha iniziato a strattonare e spintonare i poliziotti, a sfilarsi la cintura e a togliersi la maglietta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Panico in aereo, passeggero ubriaco tenta di rubare la pistola e picchia gli agenti: arrestato

