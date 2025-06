Pane e girl power | la piccola rivoluzione di un forno domestico che rifornisce i migliori ristoranti di Roma

Nel cuore di Grottaferrata, un piccolo forno domestico sta rivoluzionando il panorama gastronomico romano. Con meno di 20 metri quadrati, Pane e Girl Power sforna quotidianamente oltre 50 kg di pane, conquistando i palati dei ristoranti più rinomati della città. Questa giovane realtà dimostra che con passione e determinazione, anche le dimensioni più ridotte possono generare grandi sogni. E il suo successo è solo all'inizio.

