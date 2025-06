Pane e Acqua | Alessio Santacroce pubblica il video acustico live del nuovo brano

Un viaggio emozionale che tocca il cuore, ora disponibile in un coinvolgente video acustico live. Alessio Santacroce, con la sua voce sincera e l'intima chitarra 12 corde di Alessandro “Isa” Ponzuoli, ci regala un’interpretazione pura e potente di “Pane e Acqua”. Una performance senza filtri, che rivela tutta la forza emotiva di una canzone fatta di verità e semplicità. “Pane e Acqua” è una testimonianza di autenticità musicale, capace di arrivare dritta all’anima.

È online il nuovo video live acustico di “Pane e Acqua”, il brano scritto e interpretato dal cantautore Alessio Santacroce, accompagnato alla chitarra 12 corde da Alessandro “Isa” Ponzuoli. Un’esecuzione essenziale e intensa, registrata dal vivo, che restituisce tutta la forza emotiva di una canzone nata senza fronzoli e proposta nella sua veste più autentica. “Pane e Acqua” è una canzone che colpisce con la sua nuda verità: voce, parole, chitarra e silenzio diventano strumenti di un racconto poetico e crudo, capace di toccare corde profonde. È un invito a rallentare, ad ascoltare ciò che troppo spesso viene ignorato: chi non ha voce, chi sogna ancora nonostante non abbia più nulla, chi chiede soltanto una mano, un abbraccio, un attimo di umanità. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - “Pane e Acqua”: Alessio Santacroce pubblica il video acustico live del nuovo brano

In questa notizia si parla di: pane - acqua - alessio - santacroce

Pane all’acqua: la ricetta per farlo soffice e leggero - Infatti, se non lo hai mai sentito nominare, il pane sbollentato (o pane all'acqua) è uno dei più teneri e facili tipi di pane da preparare in casa. Riporta ohga.it

Pane all’acqua di mare, buono, sano e sostenibile. La ricetta made in Italy - Il pane, alimento imprescindibile sulla tavola degli italiani, in futuro potrebbe cambiare la sua ricetta per accogliere un ingrediente innovativo e sostenibile: l’acqua di mare. Si legge su lifegate.it