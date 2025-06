Panathlon serata in memoria di Assuero Pieraccini

Lunedì 23 giugno, l'hotel Etrusco si trasformerà in un luogo di memoria e celebrazione: il Panathlon aretino dedica una serata speciale ad Assuero Pieraccini, figura fondamentale del nostro club e della nostra comunità. Un momento per onorare il suo impegno e il suo spirito sportivo, con ospiti d'eccezione e riconoscimenti che testimoniano il valore di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile. Un'occasione imperdibile per ricordare un grande protagonista della nostra storia.

Lunedì prossimo, 23 giugno, con inizio alle 20 all'hotel Etrusco, serata del Panathlon aretino dedicata al ricordo, a un anno dalla scomparsa, di Assuero Pieraccini, presidente del Club dal 1998 al 2001 ed ex Governatore dell’Area Toscana. Nell'occasione sarà ospite e verrà premiato l'ex. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Panathlon, serata in memoria di Assuero Pieraccini

Panathlon, serata in memoria di Assuero Pieraccini

