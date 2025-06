Pamali Festival 2025

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile al Pamali Festival 2025! Dal 7 all’10 agosto, il Passo San Boldo si trasforma in un’isola di emozioni, musica, arte e convivialità. Quattro giorni di energia, creatività e scoperta, dove respiriamo insieme la bellezza di un’estate unica. Non perdere l’occasione di tornare a respirare con noi: il Pamali Festival ti aspetta per condividere momenti magici e indimenticabili!

"La nave va.arriva su quest'isola E su quest'isola Respiriamo" 7-8-9-10 Agosto Passo San Boldo Tornate a ReSpIrArE con noi al PAMALI FESTIVAL Quattro giorni di musica dal vivo, dj set, spettacoli, laboratori, arte, performance, il fuoco, conferenze, spazio bambin?, installazioni, giochi. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Pamali Festival 2025

In questa notizia si parla di: pamali - festival - quest - isola

Pamali Festival 2025.

Musica da camera e sacra, due Festival nell’Isola di Patmos patrimonio Unesco. PROGRAMMA - Sull’isola arriveranno così alcuni dei cameristi internazionali più importanti al mondo insieme ... Scrive tg24.sky.it