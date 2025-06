palo divelto pericoloso

La sicurezza dei nostri bambini dovrebbe essere sempre una priorità. Purtroppo, all’esterno della scuola elementare di Lido Adriano, i paletti di delimitazione sono stati danneggiati e lasciati abbandonati, creando un serio pericolo di inciampo. È fondamentale intervenire prontamente per ripristinare l’area e garantire un ambiente scolastico sicuro. La segnalazione è un primo passo: ora tocca alle autorità agire in tempi rapidi.

Scrive la segnalante: Segnalo che all’esterno della scuola elementare di Lido Adriano erano stati posti 4 paletti per delimitarne l’accesso. Due sono stati abbattuti e lasciati per terra con il foro nell’asfalto pericoloso anche per inciampo. Sembra che nessuno se ne sia accorto, sono passati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it