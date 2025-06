Palmeiras-Al Ahly | formazioni dove vederla in tv e streaming

Palmeiras e Al Ahly si sfidano al MetLife Stadium nel cuore del New Jersey, in un match imperdibile della fase a gironi del Mondiale per Club. Appassionati di calcio, preparatevi a vivere un’emozione unica! Scoprite le formazioni, dove seguire l’evento in tv e streaming e non perdere neanche un minuto di questa sfida epica. La partita promette spettacolo: restate con noi per tutte le ultime news!

Palmeiras e Al Ahly si affrontano al MetLife Stadium nel New Jersey nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Tutto in. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

