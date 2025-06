Pallanuoto Sandro Campagna | C’è ancora tanto da migliorare continueremo con un largo turn-over

In questa fase stiamo facendo un largo turn-over per dar modo a tutti di esprimersi al meglio e affinare la squadra in vista dei prossimi impegni mondiali. Il percorso di crescita è ancora lungo, ma l’entusiasmo e il talento degli atleti italiani sono motivi di grande fiducia. Con determinazione e strategia, gli azzurri puntano a portare a casa il massimo risultato, pronti a lasciare il segno nella Trinacria Cup e oltre.

Il Settebello si prepara alla Trinacria Cup, nel corso della quale giocherĂ altre tre amichevoli a Trapani, contro Spagna, Grecia ed Ungheria, in preparazione ai Mondiali in programma a luglio. In seguito gli azzurri giocheranno una doppia sfida con la Croazia, poi partiranno per la rassegna iridata. Il CT dell’Italia, Sandro Campagna, spiega al sito federale: “ In questa fase stiamo facendo un largo turn-over per dar modo a tutti di giocare. E sarĂ così fino a Roma. Si lavora bene con questi ragazzi: gruppo allargato, ambiente positivo e giusta competitivitĂ . Le prime due partite mi sono piaciute ma c’è ancora tanto da migliorare; il risultato conta poco, ma conta la dimestichezza con l’evoluzione del gioco e siamo sulla buona strada, consapevoli che ciascuna di queste squadre che affrontiamo ci aiuta ad allenare situazioni e aspetti differenti “. 🔗 Leggi su Oasport.it