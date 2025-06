Pallacanestro Reggiana | Troy Caupain è il nuovo playmaker titolare fino al 2026

La Pallacanestro Reggiana guarda al futuro con entusiasmo: Troy Caupain, protagonista indiscusso in questa finestra di mercato, è il nuovo playmaker titolare fino al 2026. Dopo una trattativa intensa e un blitz decisivo del GM Sambugaro, la firma è arrivata venerdì, rafforzando il progetto della squadra. La presentazione sui social ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi, che ora attendono con ansia di vedere Caupain in azione sul parquet.

La Pallacanestro Reggiana ha ufficializzato il nuovo playmaker titolare: Troy Caupain. La trattativa era entrata nel vivo già a metà della scorsa settimana, con il general manager Sambugaro che aveva fatto ‘all-in’ per cercare di metterlo a disposizione di coach Priftis il prima possibile e il blitz è andato a buon fine. Venerdì la firma sul contratto (fino al 30 giugno 2026), ieri la ‘presentazione’ via social per quello che fin dalle prime battute era stato il prescelto, con chilometri di vantaggio sulle ipotetiche alternative. Questo significa che il primo ‘colpo’ è andato esattamente nella direzione auspicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it