Palio Diego Mingarelli sfila nei panni del podestà

nel cuore della storia e delle tradizioni della nostra città, che ci invita a riscoprire il valore della comunità e della competizione sana. Con entusiasmo e rispetto, abbiamo dato il via a questa edizione del Palio di San Giovanni Battista, un evento che unisce passato e presente in un abbraccio autentico e coinvolgente. Un viaggio che ci porta a vivere intensamente ogni momento di questa straordinaria manifestazione.

Trascorso il primo weekend di eventi è entrata nel vivo la XXXI edizione del Palio di San Giovanni Battista. Ad aprirla simbolicamente è stato il presidente di Confindustria Ancona, Diego Mingarelli, ospite a sorpresa che quest’anno ha prestato il suo volto e vestito i panni del Podestà, massima magistratura comunale del tempo: "Essere stato scelto per interpretare il Podestà è stato per me un grande privilegio e un onore profondo. Un viaggio nel tempo, nei valori e nell’anima più autentica di Fabriano. Grazie a chi da tanti anni rende possibile tutto questo, con impegno, cuore e amore per la nostra comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it