Palio dei Rioni numeri da record ll sindaco | Raddoppieremo i posti Gioie e dolori il giorno dopo la gara

Il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino si conferma un grande successo, con numeri da record e una celebrazione che unisce tradizione, emozione e comunità. Il giorno dopo la corsa, tra gioie e dolori, il paese si riscopre ancora più forte, pronto a raddoppiare i posti e a vivere nuove avventure. Il sindaco Mario Agnelli commenta: "È un’emozione, provare per credere". La festa continua, e il meglio deve ancora arrivare.

di Marianna Grazi CASTIGLION FIORENTINO Vincitori e vinti, ma su tutto la festa di un paese che, sotto i vessilli dei tre Rioni, porta agli onori la sua tradizione e la sua storia. Castiglion Fiorentino il giorno dopo il Palio dei Rioni: "È un’emozione, provare per credere – afferma il sindaco Mario Agnelli –. Per me il bilancio dell’intera manifestazione è positivo perché non si registrano inconvenienti, infortuni, tafferugli. C’è stato un clima di generale compostezza, pur nella divisione tra i Terzieri. E al botteghino pare che ci sia stato il numero più alto di spettatori degli ultimi anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it