Palermo sogni di A | ufficiale l' arrivo di Pippo Inzaghi in panchina

Palermo sogna di rinascita: l’arrivo ufficiale di Pippo Inzaghi sulla panchina dei rosanero rappresenta una svolta epocale. Dopo anni di declino e delusioni, i tifosi vedono nel nuovo tecnico la speranza di risalire le gerarchie del calcio italiano. Con entusiasmo e determinazione, il club bianco-nero si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. La squadra è pronta a ripartire e a riconquistare il suo posto nel cuore del calcio nazionale.

Palermo, 17 giugno 2025 – L'ultima gara del Palermo in massima serie è datata 28 maggio 2017 e coincide con la vittoria casalinga contro l'Empoli. In quella partita segnarono Nestorovski e Bruno Henrique per i rosanero e Rade Krunic per i toscani, con il 2-1 per i siciliani che condannò alla Serie B anche l'allora squadra di Martusciello. Da quel momento, per il Palermo è iniziato un lento e inesorabile declino, che ha visto la squadra ripartire persino dalla Serie D a seguito del fallimento. Il prossimo sarà il nono anno nel quale la squadra rosanero non calcherà i campi della massima serie del campionato italiano, ma la società non vuole più aspettare e ha scelto di affidarsi ad uno specialista delle promozioni per ritornare in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net