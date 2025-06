Palermo nella musica di Raghad Alshikh l' artista siriano-tedesca che canta la città che l' ha stregata

Innamorata a prima vista, Palermo ha conquistato il cuore di Raghad Alshikh, artista siriano-tedesca, che ha deciso di renderle omaggio con la sua musica. La sua canzone "Palermo" è un viaggio emozionale, un’ode alla magia e al fascino di questa città ricca di storia e passione. Attraverso note e parole, Raghad ci invita a scoprire le sue meraviglie e a lasciarci stregare. Un tributo musicale che supera i confini e unisce culture diverse in un’unica melodia.

