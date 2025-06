Palazzetto di viale Abruzzi | in arrivo dalla Regione 500 mila euro per la riqualificazione della struttura

Un investimento significativo per il cuore dello sport riccionese: il Palazzetto di Viale Abruzzi riceve 500 mila euro dalla Regione, destinati a un progetto di riqualificazione e ampliamento. Questa importante vittoria arriva grazie alla candidatura del Comune al bando regionale, confermando l’impegno nel migliorare le strutture sportive e promuovere uno stile di vita attivo. La giunta comunale ha dato il via libera tecnico a un intervento che cambierà volto al nostro impianto sportivo, portando nuovi stimoli e opportunità per la comunità .

Il progetto di riqualificazione e ampliamento del palazzetto di viale Abruzzi, candidato dal Comune di Riccione al bando regionale per l'impiantistica sportiva, si è aggiudicato l'importante finanziamento di 500 mila euro. La giunta comunale a fine anno aveva approvato in linea tecnica il.

Nella notte tra il 4 e il 5 giugno Sueli Leal Barbosa si è gettata dal quarto piano di un palazzo in viale Abruzzi a Milano per cercare di sfuggire a un incendio "deliberatamente" appiccato dal compagno Dopo aver chiuso dentro la compagna, l’uomo si è recato i Vai su Facebook

