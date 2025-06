pagelle river plate ursawa reds i voti ai protagonisti del match

Inizia con entusiasmo il Mondiale per Club 2025, e le pagelle di River Plate-Ursawa Reds svelano protagonisti e delusioni sul campo. Chi ha brillato, chi invece ha lasciato a desiderare? Scopriamo i voti, i TOP e i FLOP di questa emozionante prima giornata, un match che promette già spettacolo e sfide avvincenti. Ecco tutto ciò che devi sapere sui protagonisti di questa sfida entusiasmante.

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025: pagelle River Plate-Ursawa Reds I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la prima giornata del campionato del Mondiale per Club 2025: pagelle River Plate-Ursawa Reds. TOP: Driussi FLOP: Hoibraten VOTI RIVER PLATE (4-3-3): Armani 6.5; Montiel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com