Pagelle Isola dei Famosi | Mirko Frezza e Mario Adinolfi hanno stancato date una poltrona a Selvaggia Lucarelli

Le pagelle dell’Isola dei Famosi 2025 tornano con una settima puntata che ha deluso le aspettative, tra prevedibili scontri e poca sostanza. Mirko Frezza e Mario Adinolfi hanno ormai stancato, mentre Selvaggia Lucarelli meriterebbe una vera poltrona in studio. La noia regna sovrana, tra visite ai parenti e contenuti forzati. Ma chi salverà il reality dall’oblio? Scopriamolo insieme.

Le pagelle della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2025, quella andata in onda lunedì 16 giugno. Una puntata prevedibilmente noiosa, vista la necessità di avere contenuti per due puntate a settimana molto ravvicinate: il lunedì e il mercoledì sera. Ecco spiegato il motivo dell’enorme spazio dedicato da autori e produzione alle visite dai parenti ai naufraghi. Mirko Frezza: voto Pe’ e telecammere. Ormai il personaggio ha superato la persona: pensa di risultare simpatico e fa battute senza senso come “Adinolfi per la sua fisicità è normale che abbia due personalità”. Ah. Ah. Ah. No, non fai ridere, Mirko. 🔗 Leggi su Quotidiano.net