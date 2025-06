Pagelle Fluminense-Borussia Dortmund i voti ai protagonisti del match

Il primo atto del Mondiale per Club 2025 è stato un emozionante scontro tra Fluminense e Borussia Dortmund, ricco di colpi di scena e protagonisti da applaudire. Analizziamo insieme i voti, i TOP e i FLOP di questa sfida avvincente, per scoprire chi ha brillato e chi ha deluso in questa prima giornata. Ecco le pagelle complete del match, che promette già grandi emozioni per il torneo internazionale!

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025: pagelle Fluminense-Borussia Dortmund I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la prima giornata del campionato del Mondiale per Club 2025: pagelle Fluminense-Borussia Dortmund. TOP: Arias e Kobel FLOP: Brandt e Adeyemi VOTI FLUMINENSE (4-3-3): Fabio 6; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Fluminense-Borussia Dortmund, i voti ai protagonisti del match

In questa notizia si parla di: voti - borussia - dortmund - match

Borussia Dortmund-Barcellona 3-1, pagelle: Guirassy devastante; Borussia Dortumd-Barcellona 3-1, le pagelle: non basta Guirassy, delude Yamal; Barcellona-Borussia Dortmund 4-0, pagelle e tabellino: Raphinha, doppio Lewandowski e Yamal, i blaugrana ipotecano la semifinale.

Pagelle Lille-Borussia Dortmund, i voti ai protagonisti del match - I voti, i TOP e i FLOP del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2024/2025: pagelle Lille- Si legge su calcionews24.com

Diretta Fluminense Borussia Dortmund/ Streaming video tv: le due favorite (Mondiale per Club 2025, 17 giugno) - Diretta Fluminense Borussia Dortmund streaming video tv: nel girone F del Mondiale per Club 2025 si affrontano le due squadre favorite. Secondo ilsussidiario.net