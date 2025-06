Pagano una penale per non comprarlo | ora Manna fiuta il colpo Sancho

Il mondo del calcio è fatto di sorprese e colpi di scena, e la vicenda di Jadon Sancho al Napoli ne è l’ultima prova. Talento indiscusso, in una situazione di mercato quasi surreale, il suo possibile trasferimento potrebbe rappresentare la svolta tanto desiderata da Conte. Manna sta già studiando la strategia per regalare ai Partenopei un gioiello raro: un investimento che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Ed ora, non resta che scoprire come si svilupperà questa storia incredibile.

Un talento purissimo, un retroscena di mercato quasi surreale e un'occasione d'oro. Jadon Sancho è l'obiettivo a sorpresa del Napoli, con Giovanni Manna pronto a sfruttare una situazione incredibile per regalare a Conte l'uomo perfetto per il rilancio definitivo. A volte il mercato regala storie che hanno dell'incredibile, e quella che circonda Jadon Sancho è una di queste. Un fuoriclasse cristallino, fuori dal progetto del Manchester United e reduce da una cavalcata quasi eroica in prestito al Borussia Dortmund, club che ha trascinato fino a una clamorosa finale di Champions League. Ma è proprio il suo mancato riscatto da parte dei tedeschi a nascondere il retroscena che potrebbe spianare la strada al Napoli.

