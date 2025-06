Pagani doppio arresto per spaccio di cocaina hashish e marijuana

Pagani torna al centro delle cronache per un duro colpo alla droga: due uomini, entrambi incensurati, sono stati arrestati dalla locale compagnia dei carabinieri in operazioni distinte ma collegate. La scoperta di cocaina e hashish nel loro possesso sottolinea come, anche tra i cittadini più apparentemente rispettabili, si celino attività illecite. Nelle sue vicende emerge un quadro inquietante che richiede attenzione e determinazione.

Operazione antidroga a Pagani: la scorsa settimana i carabinieri del N ucleo Operativo di Nocera Inferiore hanno arrestato due uomini, entrambi incensurati, coinvolti in episodi distinti ma collegati. Il primo, un 30enne, è stato sorpreso durante una perquisizione mirata con 100 grammi di cocaina. Per lui è scattato l’obbligo di firma. Il secondo è stato fermato in strada mentre cedeva della sostanza stupefacente a un consumatore. Nelle sue tasche, i militari hanno rinvenuto 10 grammi di cocaina, insieme a piccole quantità di hashish e marijuana. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Pagani. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pagani, doppio arresto per spaccio di cocaina, hashish e marijuana

In questa notizia si parla di: cocaina - pagani - doppio - arresto

Spaccio di cocaina, fermati due giovani dopo blitz dei carabinieri; Spaccio di cocaina, fermati due giovani dopo blitz dei carabinieri; Pagani, droga dalla Spagna all'agro nocerino: maxi indagine con dodici arresti.

Pagani, doppio arresto per spaccio di cocaina, hashish e marijuana - Operazione antidroga a Pagani: la scorsa settimana i carabinieri del Nucleo Operativo di Nocera Inferiore hanno arrestato due uomini, entrambi ... Si legge su zon.it

Scambio di droga e soldi in diretta, carabinieri arrestano pusher di 33 anni - Nuovo arresto dei carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore, nella città di Pagani, la notte scorsa. Segnala msn.com