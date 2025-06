Pagamento di 6,80 in sospeso occhio alla nuova truffa in autostrada

Attenzione, automobilisti! Una nuova truffa sui pedaggi autostradali sta mettendo a rischio i vostri dati bancari attraverso falsi SMS. In particolare, i viaggiatori stranieri, italiani inclusi, devono stare all’erta. Conoscere i segnali di inganno può salvare il vostro denaro e la vostra sicurezza. Ecco come difendersi efficacemente prima che sia troppo tardi e le vacanze si trasformino in un incubo.

Attenzione ai falsi SMS sui pedaggi autostradali. Una nuova truffa mira ai dati bancari degli automobilisti stranieri. Ecco i modi per difendersi Vacanze francesi a rischio per migliaia di automobilisti, soprattutto italiani, ma la truffa è un pericolo per tutti gli stranieri. Una nuova, subdola, forma di raggiro sta prendendo di mira chi viaggia sulle autostrade a pedaggio "senza barriera". Il campanello d'allarme è suonato, meglio mettere in guardia tutti: fate attenzione ai falsi promemoria per pedaggi non pagati.

