Paesani si allarga sul lungomare | Usiamo l’area esterna del Barge per tenere alla larga i balordi

L’area esterna del Barge si trasforma in un nuovo crocevia di speranza e rinascita per il lungomare di Paesani. Dopo anni di degrado, tra rifiuti e bivacchi, ora il dehor diventa un esempio di rinvigorimento, allontanando i malintenzionati e restituendo vitalità alla zona. Lucio Paesani, con determinazione, ha ottenuto dal Comune la gestione di questo spazio, inaugurando una nuova era di sicurezza e convivialità. Il futuro sembra più luminoso di quanto si possa immaginare.

Un dehor contro il degrado. Perché il Barge, chiuso dal 2019 e poi finito al centro di un lungo contenzioso tra gli ex gestori e il Comune per i canoni demaniali non pagati, in questi anni era diventato un rifugio per sbandati e spacciatori. "Quando siamo andati dentro a sistemare e pulire abbiamo trovato di tutto: materassi, bivacchi, rifiuti", ammette Lucio Paesani. L’imprenditore ha chiesto e ottenuto dal Comune, proprietario del Barge dopo che la società Aquarium ha perso la concessione per il mancato pagamento dei canoni, di poter utilizzare tutta l’area esterna del pub. Da pochi giorni l’ampio piazzale del Barge (190 metri quadrati) è la ‘succursale’ di Rimini cafè, il locale di Paesani che si trova lì a fianco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it