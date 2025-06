Padova report manifestazione internazionale sui danni da vaccino

Report realizzato sabato 14 giugno a Padova, alla grande manifestazione internazionale sulle reazioni avverse ai sieri sperimentali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Padova, report manifestazione internazionale sui danni da vaccino

In questa notizia si parla di: padova - report - manifestazione - internazionale

Vaccino Covid, a Padova i danneggiati dai sieri sperimentali chiedono giustizia: “E ora denunciamo Pfizer!” - VIDEO - Questo è il report che ho realizzato sabato 14 giugno a Padova alla grande manifestazione internazionale sugli effetti avversi ai sieri sperimentali, che ha visto la partecipazione di tantissimi danne ... Riporta informazione.it

