Padova il Museo Ebraico compie 10 anni | record di visitatori

Padova celebra un traguardo importante: il Museo Ebraico compie 10 anni, registrando un record di visitatori. Un compleanno che rappresenta molto più di una semplice ricorrenza, simbolo di memoria, cultura e identità . Situato in via delle Piazze 26, nel cuore della città , il museo ha restituito nel 2015 all'intera comunità l’ex Sinagoga ashkenazita, riemersa come custode del passato e della tradizione ebraica. Un anniversario che rafforza il suo ruolo di ponte tra storia e presente.

Padova, il Museo Ebraico compie 10 anni: record di visitatori - Settemila ingressi nel 2024, duemila studenti coinvolti, nuove collaborazioni e un riallestimento in arrivo: il Museo della memoria ebraica si conferma cuore pulsante della cultura cittadina ... Come scrive padovaoggi.it

