Paderno è il primo giorno del nuovo comandante | droga sequestrata al Villaggio

Marco Baffa, il nuovo comandante della polizia locale di Paderno 232, ha già dimostrato il suo impegno con un’importante operazione di sequestro al Villaggio Ambrosiano. Alla sua prima giornata in servizio, ha sottolineato la passione e la determinazione che lo animano nel mantenere sicurezza e legalità. Sono emozionato e onorato. Ogni passo avanti rappresenta un impegno concreto per la comunità, e il suo esempio promette di guidare un futuro più sicuro per tutti.

Da lunedì 16 giugno, Marco Baffa è a tutti gli effetti il nuovo comandante della polizia locale. Nella stessa giornata, gli agenti del suo comando hanno sequestrato 35 grammi di cannabis durante un controllo al Villaggio Ambrosiano. Denunciato un egiziano irregolare. Marco Baffa è il nuovo comandante della polizia locale “Sono emozionato e onorato. Ogni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

