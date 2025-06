Outlander | Blood of My Blood rivela tutti i titoli degli episodi dell’atteso spin-off

Scopri i dettagli esclusivi di Outlander: Blood of My Blood, lo spin-off tanto atteso che svela tutti i titoli degli episodi in vista della premiere. Ambientata nel 2022, questa serie prequel ci immerge nelle vite dei genitori di Jamie Fraser, offrendo un affascinante approfondimento del passato storico e sentimentale nell’universo di Outlander. Pronti a scoprire cosa ci riserva questa nuova avventura?

Outlander: Blood of My Blood ha rivelato tutti i titoli degli episodi in vista della premiere della serie. Blood of My Blood, prequel dell’acclamato e longevo dramma storico della STARZ Outlander, è stato ambientato nel 2022. La nuova serie esplorerà le storie individuali e le vicende sentimentali dei genitori di Jamie Fraser (Sam Heughan) e dei genitori di Claire Beauchamp (Caitríona Balfe), rispettivamente nel XVIII secolo e durante la prima guerra mondiale. Blood of My Blood uscirà l’8 agosto e vedrà la partecipazione di Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield, Jeremy Irvine, Tony Curran e altri ancora. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

