Otto secoli d' arte e lo spirito della città | il Kunstmuseum a Basilea

Scopri il Kunstmuseum di Basilea, un viaggio attraverso otto secoli di arte e cultura che si snoda tra tre edifici, unendo storia, modernità e innovazione. Un polo artistico di rilevanza europea, che riflette l'anima vibrante della città e il suo spirito innovativo. Immergiti in un mondo dove passato e presente si incontrano, per riscoprire come l'arte plasmi il nostro modo di vivere e pensare. Una visita che arricchisce cuore e mente.

Basilea, 17 giu. (askanews) - Un museo che racconta otto secoli di storia, distribuito su tre edifici, con anche una fortissima vocazione al contemporaneo. Il Kunstmuseum di Basilea è una grande istituzione europea che racconta anche la storia di una città e del modo in cui l'arte appartiene alla sua cultura. "La collezione - ha spiegato ad askanews Eva Reifert, curatrice del XIX secolo e della collezione di arte moderna del Kunstmuseum - è stata fondata nel 1661 e la cosa che amo di più è che non nasce da un re o da un importante personaggio che ha permesso a tutti di ammirare le sue cose, ma che è stata fondata proprio dalla città di Basilea: è una collezione per la gente e fatta dalla gente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Otto secoli d'arte e lo spirito della città: il Kunstmuseum a Basilea

In questa notizia si parla di: arte - kunstmuseum - basilea - otto

Otto secoli d'arte e lo spirito della città: il Kunstmuseum a Basilea; Basilea, alla scoperta della città dell'Eurovision 2025; Giù le mani dai Picasso. Quando i cittadini di Basilea protestarono per trattenere i due capolavori.

Otto secoli d'arte e lo spirito della città: il Kunstmuseum a Basilea - Un museo che racconta otto secoli di storia, distribuito su tre edifici, con anche una fortissima vocazione al contemporaneo. Secondo libero.it

Art Basel 2025: tutte le grandi mostre da vedere a Basilea - Durante Art Basel la città si popola di eventi da non perdere. Segnala artribune.com