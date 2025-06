Otto e Mezzo Massimo Cacciari sbotta | Disordine totale

Otto e mezzo esplora il caos internazionale con Massimo Cacciari. Tra tensioni in Iran e il rischio di un nuovo conflitto, l'analisi si fa urgente e incisiva. La puntata di marted√¨ 17 giugno su La7 promette di svelare i retroscena di una crisi che scuote il mondo intero: un disordine totale con implicazioni che potrebbero cambiare gli equilibri globali. Restate con noi, perch√© la verit√† non pu√≤ pi√Ļ aspettare.

Si parla di guerra a Otto e Mezzo. Al centro della puntata in onda marted√¨ 17 giugno su La7 l'escalation in Iran, con Donald Trump a un passo dall'intervenire. "Da anni √® evidente che da parte americana e israeliana era intollerabile che si concludesse positivamente il piano nucleare iraniano - premette Massimo Cacciari incalzato da Lilli Gruber -. Quel regime ha continuato pensando di potercela fare. Cos√¨ ora, con la Russia impegnata da un'altra parte, si √® deciso di intervenire". In ogni caso per il filosofo c'√® anche altro, qualcosa che va oltre: "Ora per√≤ si √® affermato che uno Stato pi√Ļ forte pu√≤ fare¬†la guerra a quello debole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it