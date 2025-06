Osteo-Therapy Innovation Day | quando la nutraceutica ha incontrato la rigenerazione ossea

Ieri, nella suggestiva cornice di Borsa Italiana, si è svolto l’Osteo Therapy Innovation Day: un evento rivoluzionario in cui la nutraceutica ha incontrato la rigenerazione ossea. Erfo S.p.A. ha condiviso la propria visione pionieristica, puntando a integrare soluzioni nutraceutiche avanzate nella medicina personalizzata e nell’implantologia. Un’occasione unica per aprire nuove frontiere nel campo della salute ossea e del benessere globale, creando valore tangibile per il futuro della medicina.

Si è tenuto ieri, nella storica sede di Borsa Italiana, l’OSTEO-THERAPY® Innovation Day, l’evento con cui Erfo S.p.A. Laboratorio Farmaceutico ha presentato alla comunità scientifica, finanziaria e ai media la propria visione: mettere la nutraceutica al servizio della rigenerazione ossea, dell’implantologia e della medicina personalizzata per creare valore tangibile per la salute e per il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Osteo-Therapy Innovation Day: quando la nutraceutica ha incontrato la rigenerazione ossea

In questa notizia si parla di: osteo - therapy - innovation - nutraceutica

Sanita': gli avvenimenti di LUNEDI' 16 giugno.

Osteo-Therapy Innovation Day: quando la nutraceutica ha incontrato la rigenerazione ossea - Laboratorio Farmaceutico ha presentato alla comunità scientifica, finanziaria e ai ... msn.com scrive

Sanita': gli avvenimenti di LUNEDI' 16 giugno - Napoli: si apre la prima edizione degli Stati Generali della Prevenzione, promossa dal Ministero della Salute. Come scrive ilsole24ore.com