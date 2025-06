osimhen voci da liverpool

Il calciomercato estivo si infiamma con il nome di Victor Osimhen, protagonista indiscusso delle voci di mercato. Dopo settimane di sussurri e indiscrezioni, il Liverpool entra prepotentemente in scena, pronto a sfidare le altre big europee. Secondo TEAMtalk, i Reds hanno avanzato un’offerta per il centravanti del Napoli, proponendo uno scambio che coinvolge Darwin Nunez e Federico Chiesa. La resa dei conti si avvicina: i dirigenti dei Reds vogliono cedere...

Osimhen, anche per questa estate, sarĂ il tormentone del calciomercato, targato Napoli e non solo. Il Liverpool  è l’ultimo club ad aggiungersi alla corsa per  Victor Osimhen. Lo riferisce TEAMtalk che scrive che ci sarebbe una trattativa per uno scambio di giocatori col Napoli. I Reds hanno fatto un’offerta per Osimhen e sono pronti a includere Darwin Nunez  e Federico Chiesa  in un possibile scambio. I dirigenti dei Reds vogliono cedere l’attaccante della nazionale uruguaiana Nunez. Il suo trasferimento in Inghilterra era costato nel 2022 64mln di sterline, mentre l’ala della nazionale italiana Chiesa ha dovuto fare i conti con gli infortuni dopo il suo trasferimento dalla Juventus per 10mln di sterline la scorsa estate. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com