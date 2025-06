osimhen la juventus insiste

Viktor Osimhen, una delle stelle più brillanti del Napoli, continua ad alimentare il desiderio della Juventus. Con un occhio rivolto a una possibile cessione di Vlahovic, i bianconeri si preparano a nuovi assalti nelle prossime settimane per assicurarsi il centravanti nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray. La sfida tra le due big del calcio italiano si infiamma: quale futuro attende l’attaccante? La risposta potrebbe arrivare a breve.

Viktor Osimhen, croce e delizia del Napoli, rimane un desiderio per la Juventus. I bianconeri, anche in vista di una possibile cessione di Vlahovic, cercano un centravanti. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, i bianconeri faranno nuovi tentativi nelle prossime settimane per l’attaccante in forza al Napoli, ma che torna da un prestito in Turchia al Galatasaray. La Società di De Laurentiis, dal canto suo, non si smuove dalle sue richieste: per cedere il nigeriano in Italia, serve offrire una cifra superiore a quella della clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida solo per l’estero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com