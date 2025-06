Osimhen Juventus | due ostacoli nella corsa all’attaccante Cosa si sta mettendo in mezzo tra il nigeriano e l’approdo in bianconero ultimissime novità sul suo futuro

Il club bianconero si sta concentrando sul potenziale arrivo di Victor Osimhen, un attaccante di grande spessore. Tuttavia, due ostacoli principali stanno complicando questa trattativa: le richieste economiche del Napoli e le valutazioni sulla compatibilità con il progetto tecnico della Juventus. La corsa all’attaccante nigeriano si infiamma, ma cosa si sta mettendo in mezzo tra Osimhen e Torino? Ecco le ultimissime novità sul suo futuro.

Osimhen Juventus: due problemi nella corsa al nigeriano. Cosa si sta mettendo in mezzo tra l’attaccante e l’approdo a Torino, ultimissime novitĂ . Il calciomercato Juventus si infiamma attorno a un nome che da tempo accende le fantasie dei tifosi bianconeri. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza della Juve ha riattivato i contatti per Victor Osimhen, potente centravanti nigeriano classe 1998 di proprietĂ del Napoli. L’attaccante è considerato l’obiettivo ideale per rinforzare il reparto avanzato, ma la strada per arrivare a lui si presenta piĂą complicata del previsto, con un ostacolo economico significativo eretto dal club partenopeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus: due ostacoli nella corsa all’attaccante. Cosa si sta mettendo in mezzo tra il nigeriano e l’approdo in bianconero, ultimissime novitĂ sul suo futuro

