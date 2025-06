Osimhen Juve Marchetti svela | Ecco quale è il sogno dell’attaccante i bianconeri non mollano ma… Le ultimissime

L'attenzione si infiamma sul futuro di Osimhen, il top attaccante del Napoli, con la Juventus che non rinuncia a sognare il grande colpo. Marchetti svela le ultime novità e i possibili scenari di mercato, tra sfide e incertezze. La corsa all’attaccante nigeriano si infiamma: quale sarà il suo prossimo passo? Restate con noi, perché il mercato è ancora aperto e tutto può succedere.

Osimhen Juve, Marchetti svela sul futuro dell’attaccante del Napoli: tutte le ultime dichiarazioni sul nigeriano. Il giornalista Luca Marchetti ha analizzato a Sky Sport quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante del Napoli Osimhen, accostato anche al calciomercato Juve. PAROLE – «La Juve non molla la pista Osimhen ma questo non vuole dire che sia facile. Bisogna prendere in considerazione le concorrenti. È un nome importante, l’offerta dell’Al Hilal non va buttata via a prescindere perché lui aveva detto di no in quanto sperava nell’arrivo di alcune offerta, soprattutto dalla Premier che è il suo sogno». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com