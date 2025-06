Osimhen alla Juve | resiste la ‘minaccia’ dall’Arabia Saudita Retroscena sul no all’Al Hilal e la verità sul desiderio dell’attaccante in vista della prossima stagione

Victor Osimhen al centro di un intrigante casting di mercato, con l’ombra delle offerte saudite che minacciano di cambiare le carte in tavola. La Juventus, decisa a rinforzare il reparto offensivo, si scontra però con ostacoli economici e retroscena sul suo reale desiderio di lasciare Napoli. Riusciranno i Bianconeri a conquistare l’attaccante nigeriano prima che le sirene arabe diventino irresistibili? La risposta, ancora tutta da scoprire, potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione.

Osimhen alla Juve: non si placa la 'minaccia' dall'Arabia Saudita per l'attaccante. Retroscena sul no all'Al Hilal e la verità sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, la trattativa per portare Victor Osimhen alla Juve risulta ancora difficile. I bianconeri hanno intenzione di provarci, ma l'ingaggio dell'attaccante risulta una questione non indifferente, così come il prezzo fissato dal Napoli per lasciarlo partire. Emerge anche un retroscena legato all'Al-Hilal: secondo Marchetti, Osimhen ha detto no al club saudita perché non voleva giocare il Mondiale per Club e aspettava un'opportunità magari più ambiziosa dall'Europa, magari dalla Premier League.