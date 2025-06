Oscar 2026 | anche Tom Cruise tra gli Oscar onorari della prossima edizione

L’attesa per gli Oscar 2026 si fa sempre più entusiasmante, con grandi riconoscimenti in vista! L’Academy annuncia che Tom Cruise, Debbie Allen e Wynn Thomas riceveranno gli Oscar onorari ai Governors Awards 2025, mentre Dolly Parton sarà insignita del prestigioso Jean Hersholt Humanitarian Award. Una celebrazione di talento e impegno che promette di rendere questa edizione indimenticabile, coinvolgendo le star più amate e riconosciute del cinema mondiale.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che Tom Cruise, Debbie Allen e lo storico collaboratore di Spike Lee e scenografo Wynn Thomas riceveranno gli Oscar onorari ai Governors Awards 2025. Inoltre, Dolly Parton riceverà il Jean Hersholt Humanitarian Award dell’Academy. Le statuette degli Oscar saranno consegnate durante la cerimonia della 16a edizione dei Governors Awards, il 16 novembre presso la Ray Dolby Ballroom dell’Ovation Hollywood. “I Governors Awards di quest’anno celebreranno quattro personalità leggendarie le cui straordinarie carriere e il cui impegno per la nostra comunità cinematografica continuano a lasciare un segno duraturo”, ha dichiarato la presidente dell’Academy Janet Yang in un comunicato stampa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it